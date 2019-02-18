Губернатор Марина Ковтун поручила главам муниципальных администраций проконтролировать уборку дворов после снегопадов

Последствия метели и снегопадов, которые накрыли Мурманскую область в минувшие выходные, сегодня стали одной из главных тем оперативного совещания в региональном правительстве. Губернатор Марина Ковтун сообщила, что ей через социальные сети посыпались фотографии заваленных под козырек подъездов, увязающих в снегу жителей региона и застрявших машин экстренных служб.

«Я требую провести обходы дворов, посмотреть, в каком они состоянии. Обязательно привлеките управляющие компании, они должны отработать на 100%. Включите свои управленческие ресурсы, не оставляйте людей один на один с коммунальщиками, возьмите ситуацию под свой контроль», – потребовала от руководителей администраций муниципальных образований Марина Ковтун.

Глава региона также попросила жителей Мурманской области со своей стороны помочь коммунальщикам – своевременно убирать личные автомобили, чтобы снегоуборочная техника могла нормально работать.