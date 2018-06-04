Губернатор Марина Ковтун поручила «Мурманэнергосбыту» заключить договор аренды в отношении новой угольной котельной в посёлке Лейпи

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в посёлке Лейпи Ковдорского района запущена новая котельная. С этой темы губернатор Марина Ковтун сегодня начала оперативное совещание в правительстве Мурманской области.

Глава региона напомнила, что угольная котельная построена за счет привлеченных частных инвестиций в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-30 годы.

«Мы ожидаем, что через семь лет, после того, как «отобьются» вложения инвестора, мы прекратим субсидирование выпадающих доходов по этому теплоисточнику. Одновременно, по расчётам, за 5 лет тариф на гигакалорию тепла, выработанную котельной в Лейпи, должен снизиться с нынешних почти 4000 рублей до 3200», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор дала поручение генеральному директору АО «Мурманэнергосбыт» заключить договор аренды в отношении котельной до 1 июля, а Минэнерго и ЖКХ Мурманской области – обеспечить контроль заключения договора.