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Мурманская область. Арктика28.08.17 16:08

Губернатор Марина Ковтун поручила начать отопительный период в социальных и образовательных учреждениях Мурманской области не позднее 30 августа

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с поручений главам администраций муниципальных образований подготовить и издать распоряжения о начале отопительного периода для социальных и образовательных учреждений не позднее 30 августа. Для прогрева зданий к 1 сентября отопление должно подключаться заранее. Контроль за выполнением данного поручения глава региона возложила на министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского.

Также Владимир Гноевский доложил о результатах работы областной комиссии по подготовке к отопительному сезону в Александровске, Видяево, Мончегорске и Оленегорске. По информации министра, подготовка к отопительному периоду в этих муниципалитетах идет в штатном режиме.

«Внутридомовые системы теплоснабжения многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями, в данных населенных пунктах промыты, тепловые пункты подготовлены, паспорта готовности оформляются. Ресурсоснабжающими организациями формируется нормативный запас топлива к отопительному периоду», – сообщил Владимир Гноевский.

О подробностях работы по подготовке к зиме руководители администраций Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Александровск и Видяево рассказали в режиме видеосвязи. Губернатор заострила внимание руководства муниципалитетов на необходимости усилить претензионно-исковую работу с должниками.

На этой неделе межведомственная комиссия проверит Кировск, Апатиты и Мурманск.

 

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