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Мурманская область. Арктика22.09.17 07:00

Губернатор Марина Ковтун поручила представителю Мурманской области в Общественной палате России Юлии Величко вынести на обсуждение общественников проект «Арктический доктор»

В ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун поручила члену Общественной палаты РФ от Мурманской области Юлии Величко вынести на обсуждение общественников в рамках форума «Сообщество», который Общественная палата России планирует провести в октябре в Северо-Западном федеральном округе, программу «Арктический доктор».

Ранее губернатор Марина Ковтун направила в правительство РФ предложение внедрить в регионах Арктической зоны страны федеральную программу «Арктический доктор». По аналогии с программой «Земский доктор» она направлена на поддержку врачей, переезжающих работать на Север, но не только в сельскую местность, но и в города. Необходимость федеральной программы «Арктический доктор» вызвана тем, что на Крайнем Севере особенно остро стоит вопрос дефицита медицинских кадров. Предложенная программа позволит арктическим высоко урбанизированным регионам эффективно использовать меры социальной поддержки, действующие в рамках проекта «Земский доктор». Власти региона предложили поэтапно выплачивать арктическим специалистам компенсацию в размере 2 млн рублей. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум на пять лет.

«Система здравоохранения Мурманской области располагает необходимыми современными ресурсами для обеспечения молодым специалистам условий для профессионального и карьерного роста. На региональном уровне принят ряд законов о мерах дополнительной социальной поддержки медработников, студентов медицинских вузов. Муниципальные образования региона предоставляют жильё приглашённым врачам-специалистам и оказывают помощь в решении других вопросов», – сказала Марина Ковтун.

Юлия Величко, вошедшая в Общественной палате в состав комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, обещала проработать это вопрос с членами Общественной палаты России в ближайшее время.

 

 

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