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Мурманская область. Арктика03.11.17 13:04

Губернатор Марина Ковтун поручила проработать варианты поддержки людей, занимающихся развитием народных художественных промыслов и ремесел

На заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, обсудили вопрос сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел в регионе.

По информации председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова, исторически в районах Кольского Заполярья получили развитие художественные ремесла, связанные  с проживанием в регионе малочисленного коренного народа саами, коми-ижемцев, а также русского населения в прибрежных районах Белого и Баренцева морей. Прежде всего, это художественная обработка кожи и меха северного оленя, вышивка бисером, резьба по кости, рогу, дереву, плетение из шерсти, корневищ, лепка из теста (козули).

В регионе действует ряд программ утверждённых правительством Мурманской области, в рамках которых организованы такие известные мероприятия, как Международный праздник плотницкого искусства в Никеле, Международный фестиваль фольклора Баренцева Евроарктического региона и регионов Северо-запада, включающий Город мастеров, Никольскую ярмарку и межрегиональный Фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа в Мурманске. 

«Ведущим центром по сохранению традиционной народной культуры, в том числе по сохранению художественных ремесел в регионе, является отдел народного искусства и ремесел в Мурманском областном художественном музее. В 2015 году на базе отдела открыт Дом ремесел», - отметил Сергей Ершов.

Большой коллекцией изделий мастеров художественных ремесел обладает и Мурманский областной краеведческий музей. Заметную роль в сохранении традиционных северных ремесел играет Ловозерский районный национальный культурный центр, который осуществляет деятельность по возрождению, сохранению и развитию традиций, фольклора, ремесел, национальных видов спорта и языка народов саами и коми. Все большее число участников и зрителей собирают Национальные саамские игры, которые ежегодно проводятся в Ловозерском и Кольском районах Мурманской области. В культурную программу этих зрелищных мероприятий включаются также выставки-ярмарки изделий народных художественных ремесел.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Марина Ковтун предложила комитету по культуре и искусству и министерству развития промышленности и предпринимательства рассмотреть варианты поддержки людей, занимающихся развитием народных художественных промыслов и ремесел, через программы содействия предпринимательской активности. Соответствующее поручение включено в протокольное решение заседания правительства.

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