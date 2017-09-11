Губернатор Марина Ковтун поручила проверить все медицинские учреждения Мурманской области на предмет подключения к теплу

Зуева Елена Владиславовна Здравствуйте, хочу обратиться к вам, т.к. живем в деревяшке. Зимой у нас был пожар, хорошо, что я не спала. Загорелась проводка в подъезде. После тушения электрик ничего не сделал, провода так и торчи Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Николай! Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске Комментарий к новости: 10 сентября идём голосовать