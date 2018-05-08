Губернатор Марина Ковтун поручила региональному правительству актуализировать задачи и приоритеты региональной политики на основе Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития страны

Губернатор Марина Ковтун поручила региональному правительству актуализировать задачи и приоритеты региональной политики, а также целевые ориентиры корректируемой Стратегии социально-экономического развития региона на основе Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 год.



«Решение всех актуализированных в Стратегии региона задач будет обеспечиваться через реализацию мероприятий новых государственных программ Мурманской области, разработка которых идет в этом году. Тем самым мы обеспечим включение региона в работу по достижению национальных целей развития страны, обозначенных Президентом Российской Федерации», – подчеркнула глава региона.



Напомним, 7 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым Правительству Российской Федерации поручено достижение девяти национальных целей развития страны. Это обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее пяти млн семей ежегодно; ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.



В соответствии с национальными целями Правительству совместно с субъектами Российской Федерации поручено разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям развития страны, а также сформировать комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, основанный на стратегии пространственного развития Российской Федерации.



Формирование и утверждение всех перечисленных документов должно быть завершено до 1 октября текущего года.



С текстом Указа можно ознакомиться по ссылке: http://kremlin.ru/events/president/news/57425.