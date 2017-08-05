Губернатор Марина Ковтун поставила задачу исключить очереди в детских поликлиниках в преддверии начала нового учебного года

Губернатор Марина Ковтун поставила перед Министерством здравоохранения Мурманской области и детскими поликлиниками задачу исключить проблему очередей в медучреждениях в преддверии начала нового учебного года. Об этом глава региона заявила вчера в ходе осмотра ремонтов в детских поликлиниках города Мурманска.

Марина Ковтун детально познакомилась с ходом реализации проекта «Доброжелательная регистратура» в Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлинике и детской поликлинике № 5. Работы на обоих объектах близятся к завершению.

В 2017 году бюджетом Мурманской области выделено 7 миллионов рублей на ремонтные работы и закупку медицинского оборудования и мебели в рамках реализации проекта «Доброжелательная поликлиника» в Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлинике и 3,5 млн рублей на организацию проекта в детской поликлинике № 5.

«Мы начали реализовывать программу «Доброжелательная регистратура» во взрослых поликлиниках, сейчас подключились детские поликлиники. Самое главное – ликвидировать очереди, чтобы люди, как сказал Владимир Владимирович Путин, «без нервов и очередей» приходили в поликлиники. Особенно это касается родителей с детьми, маленьких деток», – сказала Марина Ковтун.

В беседе с главными врачами глава региона обратила особое внимание на важность мобилизовать все ресурсы, чтобы в преддверии начала нового учебного года дети спокойно могли пройти процедуры и получит необходимые справки.

«Я сейчас разговаривала с главными врачами по поводу того, чтобы они мобилизовали все свои ресурсы в период «наплыва» детей, приезда из отпусков и оформления в детские сады, школы. Те меры, которые тут предприняты, находятся не только в русле реализации программы «Доброжелательная регистратура», но также организации, логистики перемещения пациентов, взаимодействия их с врачами. Это все делается с тем, чтобы разгрузить наших маленьких и взрослых пациентов, чтобы они с меньшими нервными затратами посещали наши поликлиники», – подчеркнула Марина Ковтун.