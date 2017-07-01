30 июля в Североморске состоится военно-морской парад в честь Дня ВМФНевозможно представить Мурманск без взметнувшихся в небо стрел портальных кранов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.07.17 07:00

Губернатор Марина Ковтун поздравила кандалакшан с 500-летием города

В Доме культуры Кандалакши вчера состоялся торжественный вечер «Под парусом пяти столетий», посвященный 500-летию города и 90-летию Кандалакшского района. С большим праздником жителей города поздравили губернатор Марина Ковтун и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Глава региона отметила, что 500-летний юбилей – уникальное и волнительное событие в масштабах всей области, а долгая история Кандалакши является иллюстрацией стойкости северного характера. Несколько раз Кандалакша подвергалась пожару и разорению, но ничто не могло сломить дух её жителей. Здесь получили достойный отпор и англичане в Крымскую войну, и гитлеровцы в Великую Отечественную. Но главная слава Кандалакши, конечно, трудовая. Поморы испокон веку воспитаны тяжёлым рыбацким трудом, лентяи здесь не живут. Поэтому, когда в ХХ столетии Заполярье стало преображаться, Кандалакша пережила второе рождение.

Именно в 1938 году, когда в силу своего мощного развития наш край приобрёл статус области, рабочий посёлок Кандалакша официально стал городом – также за трудовые заслуги.

«Крупный промышленный и энергетический центр, важный транспортный узел, город-порт – в таком высоком «ранге» бывшее рыбацкое село сегодня празднует своё 500-летие», – сказала Марина Ковтун и, пользуясь случаем, поздравила кандалакшских портовиков с наступающим Днём работников морского и речного флота.

Солидный юбилей, естественно, требует солидного подарка. Губернатор Марина Ковтун вручила главе Кандалакши и Кандалакшского района Михаилу Павлову сертификат на передачу городу передвижного сценического комплекса – фургона-автосцены на базе автомобиля «КАМАЗ». С его помощью артисты смогут выступать в любой точке обширного района.

Также глава региона отметила благодарностями губернатора Мурманской области руководителя экологического движения «ЭкоДозор» Кольского экологического центра Людмилу Александрову, предпринимателя Василия Гаркотина, председателя местной общественной организации «Народная экспертиза в жилищно-коммунальной и социальной сферах» Валентину Карпову, начальника отдела по культуре и делам молодежи администрации Кандалакши Светлану Луневу и директору музея истории города Кандалакша Ирину Федорову.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатель  Мурманской областной думы Сергей Дубовой, его заместитель Василий Омельчук и депутат регионального парламента Владимир Ахрамейко.

Приветствуя присутствующих, Сергей Дубовой отметил, что каждая страница яркой летописи города восхищает своей уникальностью:

– Много знаменательных событий происходило на этой земле – возведение на берегу реки Нивы православной церкви в далеком XVI веке, освоение богатых природных ресурсов, строительство фабрик и заводов, дорог и причалов. Были и трудные времена – интервенция, тяжелые годы военного лихолетья и страшной разрухи. Но трудом смелых и сильных духом людей город окреп, возмужал и стал мощной индустриальной базой, местом, где переплетается главная железнодорожная артерия Кольского полуострова, территорией с развитой инфраструктурой, где успешно работают энергетики и металлурги, портовики и железнодорожники.

Спикер подчеркнул, что особую атмосферу Кандалакши определяют её жители, радушные и гостеприимные, влюбленные в свою малую Родину.

Отдельные слова благодарности парламентарий адресовал старожилам, которые внесли весомый вклад в развитие города.

Сергей Дубовой пожелал жителям Кандалакши успехов, крепкого здоровья, счастья. Специалистам различных городских предприятий он вручил Благодарственные письма Мурманской областной думы.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовал: 291 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Любаша». Художественный фильм (0+)16:15«Хорошие новости». Информационная программа16:45«Турок. Затерянный мир». Полнометражный мультфильм (16+)18:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРост мошеннических розничных кредитов в I квартале связан прежде всего с ростом выдачВ России отмечается рост объёма безналичных платежей с использованием банковских карт и увеличение краж денег с них-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 30 копеек, евро – почти на 31 копейкуДоллар подрос, евро почти не изменился-PRO Энергетику«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в МончегорскеФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 июляСевероморцы жалуются на некачественную уборку придомовых территорий-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых«Платон» стал строже к водителям большегрузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения