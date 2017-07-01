Губернатор Марина Ковтун поздравила кандалакшан с 500-летием города

В Доме культуры Кандалакши вчера состоялся торжественный вечер «Под парусом пяти столетий», посвященный 500-летию города и 90-летию Кандалакшского района. С большим праздником жителей города поздравили губернатор Марина Ковтун и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Глава региона отметила, что 500-летний юбилей – уникальное и волнительное событие в масштабах всей области, а долгая история Кандалакши является иллюстрацией стойкости северного характера. Несколько раз Кандалакша подвергалась пожару и разорению, но ничто не могло сломить дух её жителей. Здесь получили достойный отпор и англичане в Крымскую войну, и гитлеровцы в Великую Отечественную. Но главная слава Кандалакши, конечно, трудовая. Поморы испокон веку воспитаны тяжёлым рыбацким трудом, лентяи здесь не живут. Поэтому, когда в ХХ столетии Заполярье стало преображаться, Кандалакша пережила второе рождение.

Именно в 1938 году, когда в силу своего мощного развития наш край приобрёл статус области, рабочий посёлок Кандалакша официально стал городом – также за трудовые заслуги.

«Крупный промышленный и энергетический центр, важный транспортный узел, город-порт – в таком высоком «ранге» бывшее рыбацкое село сегодня празднует своё 500-летие», – сказала Марина Ковтун и, пользуясь случаем, поздравила кандалакшских портовиков с наступающим Днём работников морского и речного флота.

Солидный юбилей, естественно, требует солидного подарка. Губернатор Марина Ковтун вручила главе Кандалакши и Кандалакшского района Михаилу Павлову сертификат на передачу городу передвижного сценического комплекса – фургона-автосцены на базе автомобиля «КАМАЗ». С его помощью артисты смогут выступать в любой точке обширного района.

Также глава региона отметила благодарностями губернатора Мурманской области руководителя экологического движения «ЭкоДозор» Кольского экологического центра Людмилу Александрову, предпринимателя Василия Гаркотина, председателя местной общественной организации «Народная экспертиза в жилищно-коммунальной и социальной сферах» Валентину Карпову, начальника отдела по культуре и делам молодежи администрации Кандалакши Светлану Луневу и директору музея истории города Кандалакша Ирину Федорову.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, его заместитель Василий Омельчук и депутат регионального парламента Владимир Ахрамейко.

Приветствуя присутствующих, Сергей Дубовой отметил, что каждая страница яркой летописи города восхищает своей уникальностью:

– Много знаменательных событий происходило на этой земле – возведение на берегу реки Нивы православной церкви в далеком XVI веке, освоение богатых природных ресурсов, строительство фабрик и заводов, дорог и причалов. Были и трудные времена – интервенция, тяжелые годы военного лихолетья и страшной разрухи. Но трудом смелых и сильных духом людей город окреп, возмужал и стал мощной индустриальной базой, местом, где переплетается главная железнодорожная артерия Кольского полуострова, территорией с развитой инфраструктурой, где успешно работают энергетики и металлурги, портовики и железнодорожники.

Спикер подчеркнул, что особую атмосферу Кандалакши определяют её жители, радушные и гостеприимные, влюбленные в свою малую Родину.

Отдельные слова благодарности парламентарий адресовал старожилам, которые внесли весомый вклад в развитие города.

Сергей Дубовой пожелал жителям Кандалакши успехов, крепкого здоровья, счастья. Специалистам различных городских предприятий он вручил Благодарственные письма Мурманской областной думы.