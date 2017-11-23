Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив Морской арктической геологоразведочной экспедиции с 45-летием МАГЭ

МАГЭ отмечает свой юбилей на фоне стремительно выросшего во всём мире интереса к Арктике и её богатствам, и в новую эпоху экспедиция входит ведущим предприятием своей отрасли, подчеркнула Марина Ковтун.

«Ваш труд становится тем прочным фундаментом, на который опирается Россия уже действительно в практических делах. Сегодня мы видим, что путь развития Мурманской области как форпоста освоения шельфа северных морей, прерванный в 90-е, вновь становится актуальным. «Роснефть» и «НОВАТЭК» намерены строить здесь свои базы и производства. «Газпром» возвращается к Штокману. И мы помним, с чего всё начиналось, – с ваших исследований и открытий», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона познакомилась с работой комплексной геолого-геофизической партии и вычислительного центра, пообщалась с сотрудниками предприятия и посетила музей МАГЭ.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с юбилеем, благодарю за ваш труд и желаю МАГЭ счастливого плавания в любую погоду и в любую эпоху», – такую запись сделала губернатор в книге пожеланий музея МАГЭ.

В торжественной обстановке Марина Ковтун вручила сотрудникам МАГЭ Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Мурманской области.