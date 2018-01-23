Губернатор Марина Ковтун поздравила мурманчанку Наталью Смольскую с рождением тройни

Сегодня губернатор Марина Ковтун побывала в областном перинатальном центре и поздравила мурманчку Наталью Смольскую и её супруга Владислава с рождением тройни.

18 января Наталья родила тройню: двух девочек и мальчика. Малыши и мама чувствуют себя хорошо. Родители уже выбрали имена, тройняшек назвали Евгения, Виктор и Александра.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что рождение тройни – редкое и замечательное событие. Предыдущая тройня в Мурманской области родилась в январе 2017 года также в перинатальном центре.

«Я от всей души поздравляю Вас, ваших близких и, конечно, малышей! Очень за Вас рада. И в то же время прекрасно понимаю, что на Вас сейчас «свалилась» не только радость, но и ворох забот. Уверена, что Вы справитесь, и здесь Вам готово помочь государство. Ваша семья в одночасье стала многодетной, и у Вас теперь есть право на целый ряд льгот, федеральных и областных. Я уже поручила моим коллегам из Минсоцразвития подробно ознакомить Вас с Вашими законными правами», – сказала Марина Ковтун супругам Смольским.

Марина Ковтун пожелала новой многодетной семье счастья, здоровья и благополучия.