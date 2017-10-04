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Мурманская область. Арктика04.10.17 17:46

Губернатор Марина Ковтун поздравила педагогов Мурманской области с наступающим профессиональным праздником – Днём учителя

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с лучшими педагогами Мурманской области. Глава региона поздравила участников встречи с наступающим Днём учителя и отметила, что такие встречи в преддверии профессионального праздника стали по-настоящему доброй традицией, обменом мнениями по самым важным вопросам образования.

«Мы привыкли гордиться как общим высоким уровнем подготовки наших выпускников, который они ежегодно подтверждают на ЕГЭ, так и победами заполярных школьников и студентов на самых престижных всероссийских и международных соревнованиях. Но мы никогда не забываем, что за высокими результатами ребят всегда стоят труд учителя, наставника, сотрудничество преподавателей и родителей. Вы любите учеников так же, как своих детей, и в этом залог успеха», – подчеркнула губернатор.

Сквозной темой беседы с педагогами стало воспитание настоящего гражданина России. Учитель истории и обществознания кандалакшской школы №19 Екатерина Решетникова рассказала, что в их школе реализуется множество патриотических проектов, и в своих 14-летних учениках она уже видит настоящих граждан России, которые готовы строить будущее своего города и всей страны. Учитель русского языка и литературы гимназии №1 города Полярные Зори Светлана Савина убеждена, что главное в воспитании гражданина – это развитие национального самосознания. По мнению Светланы Савиной, нацию единой делают великий русский язык и великая русская литература, и задача учителя-словесника – приблизить ученика к тем духовным высотам, которые за многие века выработала русская культура.

Также на встрече губернатор и педагоги затронули темы обучения и воспитания детей с особенностями здоровья, повышения престижа рабочих профессий.

В рамках встречи губернатор Марина Ковтун наградила лучших педагогов Мурманской области высоким государственным и региональными наградами. Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены учитель средней общеобразовательной школы № 10 г.Кандалакши Галина Беззубко, учитель лицея имени В.Г. Сизова г.Мончегорска Ольга Бобылева, воспитатель детского сада № 46 «Северяночка» г.Гаджиево Наталья Гамбург, педагог-организатор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Александр Жолобов, учитель-логопед детского сада № 4 комбинированного вида г.Колы Людмила Кириченко, преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Татьяна Комарова, руководитель физического воспитания Кандалакшского индустриального колледжа Александр Крылов, заместитель директора средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка г.Ковдора Ольга Кузнецова, учитель средней общеобразовательной школы № 7 г.Кировска Маргарита Мотавкина, учитель средней общеобразовательной школы №1 г.Кандалакши Ирина Стражинская, учитель средней общеобразовательной школы № 266 ЗАТО Александровск Мзия Строганова, учитель средней общеобразовательной школы № 7 г.Кировска Ольга Сычева, учитель средней общеобразовательной школы № 5 г.Кировска Марина Шабанова.

Звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» присвоено главному специалисту комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Александровск Людмиле Макарчук.

Почетную грамоту Мурманской области получила учитель математики Минькинской коррекционной школы-интерната Ирина Татарникова.

Благодарность Губернатора Мурманской области вручена доценту кафедры педагогики и психологии Института развития образования Ирине Ковалёвой.

Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области награждены учитель средней общеобразовательной школы № 53 г.Мурманска Валентина Возница, учитель гимназии № 1 Мурманска Наталия Истомина, учитель гимназии г.Полярный Галина Москалева, учитель основной общеобразовательной школы № 19 г.Кандалакши Екатерина Решетова, учитель лицея № 2 г.Мурманска Ирина Рыбакова, учитель гимназии № 1 г.Полярные Зори Светлана Савина.

 

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