Губернатор Марина Ковтун поздравила работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в торжественном вечере, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он прошел вчера в Кольском районном центре культуры. В своем выступлении губернатор подчеркнула, что в наших суровых климатических условиях крестьянский труд пользуется особым почетом и уважением, ведь развитие сельского хозяйства здесь, в Заполярье, требует колоссальных усилий.



«Работники сельского хозяйства Мурманской области являются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны, нашего края, бесперебойно снабжая северян свежими, качественными, здоровыми идоступными продуктами», - сказала губернатор.



Марина Ковтун поздравила работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и пожелала им крепкого здоровья счастья, благополучия и успехов. Глава региона вручила работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности государственные и областные награды.