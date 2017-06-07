Губернатор Марина Ковтун поздравила работников сферы социальной защиты населения Мурманской области с профессиональным праздником

Сегодня в Кольском районном центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Жителей Мурманской области, трудящихся в сфере социальной защиты населения, с праздником поздравила губернатор Марина Ковтун.

«Ежедневно я получаю множество писем от северян. Конечно, не всегда и не всем довольны наши земляки. Но более чем за пятилетний срок работы я не получила ни одного нарекания на работников социальных служб, более того, часто встречаются благодарности, адресованные вам и вашим коллегам», – рассказала Марина Ковтун.

Губернатор отметила, что социальные вопросы остаются для правительства Мурманской области на первом месте: 70% расходов регионального бюджета идет на их решение – будь то поддержка пожилых людей, инвалидов, малоимущих и незащищённых граждан.

«Именно вы олицетворяете собой самую гуманную миссию государства – помощь людям. Все вы преданны своей профессии и обладаете уникальными качествами – добротой, состраданием, вниманием, желанием прийти на помощь человеку. Это значит, что каждый из вас – уникальный специалист, и каждый – на вес золота», – подчеркнула Марина Ковтун.

В рамках торжественного мероприятия губернатор вручила Почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации специалисту Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения Наталье Беляевской, социальному работнику Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Наталье Колодезевой, специалисту Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения Людмиле Сизовой, социальному работнику Кольского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяне Сопот, главному специалисту отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области Ирине Тихоновой, главному специалисту управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области Ольге Чирковой, директору Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения Ольге Юферевой.

Нагрудным знаком «Почётный работник социальной защиты Мурманской области» награждена заместитель директора Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения Наталья Шишкарёва.

Почётных грамот губернатора Мурманской области удостоены администратор баз данных Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения Лада Полозкова, специалист Центра социальной поддержки населения г.Мурманска Татьяна Семашко, главный специалист управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области Елена Шустикова.

Благодарность губернатора Мурманской области получили заместитель директора Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Башкирцева, директор Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения Ирина Жуковская, социальный работник Кольского комплексного центра социального обслуживания населения Лариса Зайцева, специалист Центра социальной поддержки населения г.Мурманска Елена Плюснина.

Благодарственным письмом губернатора Мурманской области поощрен главный специалист управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства социального развития Мурманской области Алексей Геринг.