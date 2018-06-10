Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с Днём России

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся праздничный вечер и концерт, посвящённый главному государственному празднику страны – Дню России.

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать, изучая историю нашей страны, – то, что она как феникс способна возрождаться из пепла, и секрет этого – в российском народе, подчеркнула Марина Ковтун.

«Сегодня перед страной вновь стоит необходимость прорыва, мощного рывка вперёд, ускорения исторического времени. И нам есть на что опереться. Есть сильное государство, есть развитая экономика, есть могучие Вооружённые Силы. И, конечно, главная опора – талантливый, сплочённый, проникнутый искренним патриотизмом народ, мы с вами. За эти годы выросло поколение, знающее Россию только сильной и независимой, гордящееся ею, готовое посвятить Отечеству свою жизнь, энергию и талант. Поэтому я верю: в XXI столетии Россия выйдет на непрерывную траекторию движения только вперёд. Заполярью в этом движении уготована особая роль – центра освоения Арктики», – сказала Марина Ковтун.

В торжественной обстановке губернатор Марина Ковтун вручила заведующему художественно-постановочной частью Мурманского областного театра кукол Владимиру Пьянкову Почётную грамоту Президента Российской Федерации и паспорта гражданина РФ юным северянам – участникам Всероссийского конкурса «Мы – граждане России».

В торжественном мероприятии по случаю празднования Дня России приняли участие и спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы.

- 28 лет назад с принятия Декларации о государственном суверенитете начался отсчёт новой истории Отечества, - отметил Сергей Дубовой. - За это время выросло целое поколение жителей Мурманской области, которые знают о первых шагах демократии только из учебников. Но им в будущем – продолжать традиции великой, могучей, многонациональной державы, нашей Родины. Отдавая должное прошлым достижениям, мы понимаем, что перед регионом стоит ещё много серьёзных задач. И сегодня мы встречаем этот государственный праздник с готовностью трудиться, реализовать все намеченные планы на благо родного края. Сегодня наша общая задача – сделать всё необходимое, чтобы потомки могли с гордостью сказать: «Я – житель Мурманской области и гражданин Российской Федерации».

Он пожелал всем жителем Мурманской области дальнейших успехов в труде на благо родного края и всей России, крепкого здоровья и счастья.