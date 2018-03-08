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Мурманская область. Арктика08.03.18 07:00

Губернатор Марина Ковтун поздравила северянок с наступающим Международным женским днём

В рамках традиционного предпраздничного концерта, посвящённого Международному женскому дню, со словами поздравления, признательности и благодарности к северянкам со сцены областного Дворца культуры имени С.М. Кирова обратилась губернатор Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что женщин можно и нужно называть «прекрасным полом», но вот звание «слабого пола» безнадёжно устарело.

«Именно женщины на своих хрупких плечах держат наше государство и общество, работают на самых сложных участках. В жизни мы опираемся на наших верных, преданных, умных и сильных мужчин. Женщина требует особого внимания к себе и особого отношения. У нас, женщин, особо развито чувство ответственности. Мы предназначены природой отвечать за жизнь наших детей. И эта врождённая привычка всё делать на совесть помогает нам и в работе, и в бизнесе, и в творчестве», – отметила Марина Ковтун.

Марина Ковтун поблагодарила северянок за то, что они, отдавая бездну сил труду, своим повседневным обязанностям, остаются теми, кому поэты всех времён посвящали стихи: прекрасными возлюбленными, верными жёнами, заботливыми матерями и бабушками, музами творцов.

«На вашей нежности и терпении, доброте и мудрости стояла и стоять будет сама жизнь на Земле», – сказала Марина Ковтун.

Со сцены с тёплыми пожеланиями в адрес северянок обратился председатель регионального парламента. 
– Мы знаем, что о мужчинах вы больше судите не по словам, а по поступкам. Очень хочется верить, что наши поступки – достойны вас – великих тружениц, заботливых и нежных спутниц. Мужчинам не обязательно быть героями и совершать подвиги. Но есть то, что мы делать обязаны: слышать вас, быть чуткими, понимающими и делать всё для того, чтобы женщина могла позволить себе быть слабой и, конечно, счастливой. – подчеркнул Сергей Дубовой. 
К поздравлениям присоединились творческие коллективы Дворца культуры и учреждений Мурманской области. Они показали свои лучшие хореографические, цирковые и вокальные номера, подарив зрительницам весеннее настроение.

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