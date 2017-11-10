Губернатор Марина Ковтун поздравила заполярных полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел и 100-летием советский милиции

Сегодня в управлении министерства внутренних дел России по Мурманской области губернатор Марина Ковтун поздравила заполярных полицейских с профессиональным праздником и 100-летием советской милиции.

Глава региона отметила неизменное мужество, профессионализм и верность долгу стражей правопорядка региона.

«В структурах МВД продолжаются серьёзные реформы. Так, в прошлом году вы вновь приняли на себя важнейшие функции миграционного контроля и борьбы с оборотом наркотиков. В то же время иные ваши функции перешли к Росгвардии. Но, каковы бы ни были текущие изменения, они не затрагивают вашей главной задачи – защищать закон и порядок, охранять права и жизнь граждан. Ваша основная работа по-прежнему «в поле» – на наших улицах и дорогах, в общественных местах и жилых кварталах. И эту работу вы традиционно выполняете безупречно. Благодаря вам северяне могут быть спокойны за свою безопасность, за жизнь и здоровье своих детей», – сказала Марина Ковтун, добавив, что нынешний день ставит перед полицейскими новые вызовы. Это борьба с экстремизмом, преступной деятельностью в Интернете, хамством на дорогах.

Губернатор поблагодарила ветеранов за жизнь, посвящённую службе обществу, и пожелала полицейским здоровья, благополучия и успехов в службе.

В свой профессиональный праздник почётного знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоен подполковник полиции, заместитель начальника отдела – начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Сергей Волокитин. Благодарность Губернатора объявлена майору полиции, инспектору по особым поручениям управления по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействию с органами исполнительной власти Мурманской области Алексею Мирохину и старшему лейтенанту полиции, командиру взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Василию Ментюкову.

- Ваша трудная и опасная служба является гарантом сохранения стабильности и важным условием успешного социального и экономического развития Мурманской области, - отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который принимал участие в торжественном мероприятии. Он также выразил признательность тем, кто выполнял и продолжает выполнять ответственные государственные задачи в Кавказском регионе. Особые слова благодарности Сергей Дубовой адресовал ветеранам органов внутренних дел:

- Это от вас новое поколение полицейских унаследовало мужество, полную самоотдачу, преданность Родине и любимому делу.

От имени регионального парламента председатель Думы поблагодарил личный состав органов внутренних дел Мурманской области за добросовестное исполнение служебного долга, вручил Благодарственные письма областной Думы и пожелал дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо родной Мурманской области и всей России.

В этот же день Сергей Дубовой возложил цветы к монументу в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.