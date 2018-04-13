Губернатор Марина Ковтун познакомилась с результатами ремонтных работ в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов

Сегодня губернатор Марина Ковтун познакомилась с результатами и планами ремонтных работ в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В 2017 году в доме-интернате отремонтированы зал для занятий лечебной физкультурой, в том числе приобретены новые тренажёры; холл и коридор поликлиники на первом этаже, в здании заменены оконные блоки, отремонтирована кровля хозяйственного корпуса. Для обеспечения безопасности в здании установлена современная система видеонаблюдения и переоборудованы эвакуационные выходы. В нынешнем году планируется отремонтировать третий этаж в первом корпусе, установить вентиляцию в предлифтовой зоне на третьем этаже во втором корпусе, а также заменить водорозлив.

Оценить качество проведённых работ и обслуживания в доме-интернате губернатор попросила самих проживающих. Татьяна Васильевна Ямщикова и Зоя Михайловна Боровикова отметили, что дом, ставший им родным, с каждым годом становится удобнее и комфортнее, а персонал всегда предупредителен и профессионален.

«В последние пять лет мы направили на ремонт, реконструкцию и строительство новых культурных, спортивных и социальных учреждений столько средств, сколько не было направлено за последние тридцать лет. В прошлом году на ремонт дома-интерната израсходовано около 11 млн рублей, в нынешнем объем запланированных средств составляет более 14 млн рублей. Но одно дело – цифры вложений, а другое – увидеть воочию, насколько качественно проведены работы, довольны ли те, для кого всё это делается», – отметила глава региона.

В завершение рабочего визита губернатор встретилась с коллективом дома-интерната и ответила на все интересующие людей вопросы, касающиеся различных сфер жизни.