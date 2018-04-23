Губернатор Марина Ковтун: Практически все предложения региона, вынесенные на рассмотрение комитетов Совфеда, нашли отражение в постановлении, принятом по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации

Сегодня губернатор Марина Ковтун начала оперативное совещание в правительстве региона с подведения итогов Дней Мурманской области в Совете Федерации, которые проходили в Москве 16-18 апреля. Региональная повестка обсуждалась на заседаниях пяти комитетов, а также на «Часе субъекта» в Совфеде. Кроме того, в рамках Дней состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун и председателя областной Думы Сергея Дубового с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.



Глава региона отметила, что в постановлении Совета Федерации, принятом по итогам Дней, нашли отражение практически все предложения Мурманской области, вынесенные на рассмотрение комитетов Совфеда.



«Таким образом, мы имеем полную поддержку верхней палаты Парламента, что даёт нам надежду на реальные подвижки в решении наших «больных» вопросов. Кроме того, деятельность правительства Мурманской области получила высокую оценку Председателя Совета, что также приятно и немаловажно. Нашей задачей было не только продемонстрировать сенаторам возможности и текущие успехи Мурманской области, но и обратить внимание верхней палаты Парламента на ключевые проблемы, тормозящие социально-экономическое развитие края», – подчеркнула Марина Ковтун.



В частности, были подняты вопросы существующего порядка формирования тарифов на электроэнергию и его роли в «северном удорожании», отсутствия газификации области. Ряд проблем касался медицины – это нехватка врачебных кадров, программа «Арктический доктор», необходимость модернизации онкологической службы области и другие темы.



Марина Ковтун напомнила, что все эти вопросы в области «на слуху», какие-то из них – уже не первый год, и Дни субъекта в Совете Федерации стали ещё одним серьёзным шансом донести их до федерального центра.



Губернатор поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке Дней Мурманской области в Совете Федерации.