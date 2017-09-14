Губернатор Марина Ковтун примет участие в первом заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Марина Ковтун примет участие в первом заседании координационного совета при правительстве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Члены совета обсудят план мероприятий по реализации в 2017-2018 годах I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин. Он включает конкретные меры по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшению экономического положения женщин, обеспечению роста их благосостояния, профилактике и предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, расширению участия женщин в общественно-политической жизни. Марина Ковтун представит коллегам некоторые результаты работы, проводимой в Мурманской области по реализации основных пунктов Стратегии действий в интересах женщин.

Напомним, проект Национальной стратегии разработан министерством труда и социальной защиты РФ. Национальная стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин, инструменты преодоления дискриминационных барьеров, способы расширения участия женщин в принятии решений на различных уровнях.

Состав координационного совета был утверждён распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года № 2929-р. Координационный совет из 33 представителей федеральных ведомств, Государственной Думы и Совета Федерации, регионов, общественных и научных организаций возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Среди основных задач координационного совета – обсуждение практики, способов и форм реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положения женщин.