Губернатор Марина Ковтун примет участие в совещании Морской коллегии при правительстве РФ

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун примет участие в совещании членов Морской коллегии при правительстве РФ, которое состоится сегодня в Калининграде.

Участники совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова обсудят реализацию национальной морской политики в области морских научных исследований и государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Правительство Мурманской области заинтересовано в стимулировании морской геологоразведочной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Напомним, предприятия региона активно участвуют в освоении месторождений Арктического шельфа. Так, большинство месторождений Баренцева, Печорского, Карского и других арктических морей было открыто геологоразведочными компаниями Мурманской области. В первую очередь это заслуга специалистов копаний «Мурманская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ), «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) и ОАО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ). В конце 70-х годов специалистами «МАГЭ» были выявлены и оконтурены 27 локальных поднятий, подготовлены и сданы под глубокое бурение более 2,5 тыс. квадратных километров площадей, перспективных на выявление нефтегазовых месторождений. Используя данные «МАГЭ», буровики «АМНГР» подтвердили открытие пятнадцати месторождений нефти и газа, в том числе трех уникальных по запасам: Штокмановского (Баренцево море), Русановского (Карское море) и Ленинградского (Карское море) газоконденсатных месторождений.