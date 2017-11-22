Губернатор Марина Ковтун приняла участие в итоговом Военном совете Северного флота

В Североморске вчера состоялся итоговый Военный совет Северного флота. Подводя итоги учебной и боевой деятельности, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что в 2017 году воины-североморцы ещё раз подтвердили готовность решать задачи в арктическом регионе и других районах.

Руководство края глубоко осознает значение присутствия флота в Мурманской области и Арктической зоне России, заверила участников совета губернатор Марина Ковтун.

«Ваша нелёгкая и опасная служба – залог мира и благополучия лично для каждого из нас, для наших детей. Вот почему мы не отделяем интересы флота от интересов региона, а напротив, настойчиво и успешно решаем общие вопросы в сотрудничестве с командованием. Среди них – адаптация военнослужащих, переподготовка, создание новых рабочих мест, решение вопросов жизнеобеспечения, транспорта и строительства социально важных объектов в гарнизонах, отдых детей и многие другие», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона выразила уверенность, что предстоящий 2018 год, год 285-летия Северного флота и 80-летия Мурманской области, принесёт новые успехи в совместной работе в интересах флота, региона и страны.

Подтверждением высокой оценки ратного труда наших защитников стали переходящие Почётные кубки губернатора Мурманской области наиболее отличившимся по итогам уходящего года частям и кораблям Северного флота. В номинации «Лучшая подводная лодка Северного флота» победу одержала большая атомная подводная лодка «Обнинск». Лучшим надводным кораблём Северного флота признан тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Лучшей береговой частью Северного флота стала 61 отдельная бригада морской пехоты. Лучшими в своём роде также признаны 3 истребительная авиационная эскадрилья и 2 бомбардировочная авиационная эскадрилья 98 авиационного полка, 4 зенитно-ракетный дивизион зенитного ракетного полка, радиотехнический батальон «Заполярный».

Командующий Северным флотом Николай Евменов вручил воинам-североморцам высокие государственные и ведомственные награды. Также командующий отметил юнармейцев из Полярного, занявших II место во всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества».