Губернатор Марина Ковтун приняла участие в обсуждении приоритетных задач развития Арктической зоны Российской Федерации

Юрист Это что за бред про вмешательство в рыбацкие дела МИ-6? Если есть подозрения, то и спрашивайте конкретно с Орлова. Он там живёт в Лондоне не первый год. С кем общается, что обсуждает вот и пусть расс Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»

Проходий Да дело тут не в Тугушеве и Орлове. Почему рыба такая неадекватно дорогая? Скоро усилим разоблачение, на сколько это возможно, как делаются состояния на этой рыбной теме. Благо, два "друга" раскрыли с Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»