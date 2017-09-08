Губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытии первенства регионального отделения общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественном открытии соревнований Мурманского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и первенства УМВД России по Мурманской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. Ежегодное соревнование силовиков посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом – памятная дата отмечается в связи с трагическими событиями в Беслане.

«Терроризм является сегодня самым страшным врагом всего человечества. Террористы – нелюди, использующие для достижения своих целей подлые и циничные методы. В Беслане они прикрывались детьми. Современные террористы чаще всего орудуют в местах большого скопления людей – в расчёте на то, что при попытках им противостоять будет ещё больше жертв. В таких условиях хладнокровие и профессионализм защитников правопорядка становятся залогом выживания для сотен невинных граждан», – сказала губернатор Марина Ковтун на церемонии открытия соревнований. Глава региона подчеркнула, что один точный выстрел способен свести на нет весь чёрный замысел, а значит, долгие часы тренировок и тысячи израсходованных на огневом рубеже патронов служат одной цели – в боевой обстановке поразить цель так же быстро, как поражается мишень.

«Мы никогда не забудем событий в Беслане. Нужно объединить усилия, чтобы противостоять такому страшному явлению, как терроризм и приложить все силы, чтобы подобная трагедия не повторилась», – сказал начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

В рамках церемонии Благодарность губернатора Мурманской области была вручена заместителю председателя Мурманского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Ирине Владимирской за организацию ежегодных соревнований.