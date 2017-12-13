Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытии сбора руководящего состава Северного флота, проходящего в Североморске под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

В сборе также принимают участие Главный Федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков и руководители силовых структур.

Одной из основных целей сбора станет рассмотрение вопросов обеспечения военной безопасности и морской деятельности государства в границах ответственности Северного флота, а также внедрение в систему подготовки органов военного управления практического опыта, полученного Вооруженными силами России в Сирийской Арабской Республике.

В ходе сбора также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота по совершенствованию планирования и руководства силами и войсками флота, в том числе при решении задач защиты национальных интересов России в Арктике.

Для участников сбора запланировано проведение нескольких десятков учебно-методических мероприятий. В их числе – показное занятие по организации материально-технического обеспечения сил и войск флота, круглые столы и семинары, демонстрация тематических учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов военной безопасности в зоне ответственности Северного флота.

Для ознакомления участников сбора с современным уровнем развития военной техники, стоящей на вооружении частей и подразделений Северного флота, на период проведения мероприятия на территории штаба Северного флота развёрнута выставка образцов военной техники, оружия и специальных средств.

Сбор руководящего состава Северного флота продлится до 15 декабря.