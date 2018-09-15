Губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественном открытии фестиваля «Вместе ярче»

В Коле в рамках регионального этапа всероссийского фестиваля «Вместе ярче» вчера губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетила выставки-экспозиции, посвященные новейшим энергоэффективным разработкам, применяемым в регионе.

Мурманская область уже третий год поддерживает проведение мероприятий кампании по пропаганде энергосбережения. С каждым годом интерес к всероссийскому фестивалю растет, сегодня он уже объединяет 80 субъектов Российской Федерации.

В этом году помимо традиционных уроков энергосбережения, творческих мастерских, интеллектуальных и спортивных викторин на площадке была развернута масштабная зона профориентационной работы при участии предприятий и организаций энергетического комплекса региона.

«Для того чтобы работали фабрики и заводы, чтобы было отопление и освещение в наших домах, нужна энергия. Её традиционные источники: нефть, газ и уголь постепенно сокращаются, их запасы в природе не бесконечны. Поэтому энергосбережение становится очень важной частью нашей жизни», – подчеркнула глава региона Марина Ковтун, приветствуя участников фестиваля.