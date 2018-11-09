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Мурманская область. Арктика09.11.18 12:54

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественной церемонии вручения знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области

Сегодня состоялась торжественная церемония вручения знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. Официальную реликвию руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области – главному судебному приставу Мурманской области Александру Малюшкину передал директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов. В качестве почетного гостя в церемонии приняла участие губернатор Марина Ковтун.

Выступая на торжественной церемонии, глава региона отметила, что судебные приставы, без преувеличения, являются воинами закона, стоящими на страже интересов любого честного гражданина, и полностью заслуживают права получить собственное знамя – высший символ воинской чести и доблести. «Своим трудом вы в буквальном смысле воплощаете силу закона, превращаете его дух и букву в реальные действия. Для вас превыше всего чувство долга, профессионализм и стремление принести пользу обществу», – сказала Марина Ковтун.

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