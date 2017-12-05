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Мурманская область. Арктика05.12.17 15:05

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Сегодня на площадке VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В его работе приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

На заседании обсуждался ход реализации в 2017 году государственной политики России в Арктике, формирование в макрорегионе системы обращения с отходами, меры государственной политики в области научных исследований, а также развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли. С докладами выступили представители Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, Минобрнауки РФ и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Говоря о нормативном обеспечении развития Арктики, глава Госкомиссии Дмитрий Рогозин отметил, что с принятием Федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ» правительство РФ не откажется от дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования в Арктике. По оценкам экспертов, сегодня правоотношения в Арктике регулирует более 500 нормативно-правовых актов, из них 10% сохраняют свою силу еще с советских времен.

По мнению Дмитрия Рогозина целесообразно организовать более системную работу по комплексному анализу и совершенствованию всей нормативно-правовой базы, регламентирующей правоотношения в Арктике. Председатель Госкомиссии выступил с предложением образовать при Государственной комиссии по развития Арктики профильную рабочую группу.

Также Дмитрий Рогозин заявил о необходимости обеспечить пристальный контроль за реализацией мероприятий программы в рамках деятельности Государственной комиссии. По мнению заместителя председателя правительства РФ, координация деятельности органов исполнительной власти по реализации государственной политики и достижению целей, определенных в Стратегии развития Арктической зоны, – одна из основных задач Госкомиссии.

Для Арктики критически важно выстроить реально работающую систему обращения с отходами. Учитывая особенности арктического региона необходим и особый подход к регулированию этой сферы деятельности, заявил Дмитрий Рогозин в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По мнению Дмитрий Рогозина также необходимо обратить внимание на вопрос регулирования ввоза товаров, оборудования и продовольствия в арктические территории в части их качества, упаковки, возможности рециклинга, а также обеспечения вывоза отходов после завершения «жизненного» цикла завезенных предметов производства и потребления.

Производство отходов и их утилизация – одна из глобальных проблем современного человечества. Для Арктики эта проблема возрастает кратно, учитывая хрупкость её экосистемы, – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

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