Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл в Москве вице-премьер Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

Участники заседания обсудили проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части межбюджетных отношений, а также реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

«Мурманская область готова принять участие во всех 12 национальных проектах. А именно – проработать региональную составляющую 38 федеральных проектов, входящих в структуру нацпроектов. В бюджете мы уже учли часть необходимых расходов – более миллиарда в 2019 году», – отметила глава региона Марина Ковтун.