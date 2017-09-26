Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

В ходе заседания рассматривались условия реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, прогнозные основные параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ на 2018 год, объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и принципы их предоставления, а также результаты инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Отдельно участники заседания обсудили возможность учёта особых природно-климатических и экономико-географических факторов субъектов РФ, характерных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, приводящих к повышенным по сравнению с другими субъектами РФ показателям бюджетных расходов, при определении расчётного объема расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований.