Губернатор Марина Ковтун призвала руководство муниципалитетов активнее использовать инструменты целевого приёма и целевого обучения

Одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун, стала организация в регионе целевого приёма и целевого обучения по направлениям высшего образования. Сегодня это механизм, позволяющий вузам готовить действительно востребованных специалистов, работодателям – получать необходимые кадры, а студентам после окончания университета – работу по специальности, подчеркнула глава региона.

Как доложила губернатору министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, вопросам целевого приема – особенно при подготовке педагогических кадров – в регионе уделяется самое пристальное внимание. Работа ведётся совместно с администрацией Мурманского арктического государственного университета и руководителями органов местного самоуправления. На сегодняшний день уже есть значительный результат. Так, на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин, Мурманская область была отмечена в числе 18 субъектов, где доля молодых учителей в возрасте до 35 лет выше, чем в среднем по соответствующему федеральному округу. Сегодня в регионе это более чем каждый пятый учитель и педагог. Вместе с тем проблема воспроизводства педагогических кадров остается актуальной – 38% педагогов общеобразовательных организаций региона находятся в пенсионном возрасте.

Как сообщила Наталия Карпенко, в прошлом году план приёма на целевые места по педагогическому направлению в Мурманском арктическом государственном университете составил порядка 15% от общего объёма бюджетных мест педагогического направления и был выполнен в полном объёме. В текущем году планируемая квота целевого приема на педагогическое направление составляет также порядка 15%. Кроме того, в этом году впервые предусмотрена дополнительная квота целевого приёма на обучение жителей моногородов по программам высшего образования педагогического и медицинского профилей. Это уникальная возможность, и моногорода не должны ей пренебрегать, подчеркнула Наталия Карпенко. Также не первый год в регионе ведётся практика целевого обучения, когда муниципальные образования могут заключать договоры с теми молодыми людьми, которые уже учатся в стенах высшей школы.

Губернатор Марина Ковтун призвала руководство муниципалитетов активнее использовать инструменты целевого приёма и целевого обучения. Прямая зона ответственности руководства муниципалитета – сделать его привлекательным для специалистов и этих специалистов обучать, подчеркнула глава региона.

«Для качества высшего образования всё имеет значение: то, как муниципалитеты относятся к выпускникам, как выискивают «звёздочек», как ждут их впоследствии и какое уделяют им внимание. Это и престиж высшей школы повышает, и позволяет нам работать на нужды экономики. Если этими инструментами пользоваться от случая к случаю, то они не будут приносить эффект», – отметила губернатор Марина Ковтун.

Марина Ковтун поручила своему заместителю Инне Погребняк взять вопрос под личный контроль и провести разъяснительную работу с профильными комитетами во всех муниципалитетах области.