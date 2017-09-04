Губернатор Марина Ковтун призвала земляков в единый день голосования, 10 сентября, прийти на избирательные участки и поучаствовать в судьбе своих городов и поселков

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что в минувшее воскресенье в ЗАТО Александровск прошли дополнительные выборы в Совет депутатов, а через неделю, 10 сентября, в единый день голосования в Мурманской области состоятся выборы депутатов местных Советов в трех муниципальных образованиях – ЗАТО Видяево, Ковдорском районе и Териберке, а также дополнительные выборы депутатов в пяти муниципалитетах – Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле.

Глава региона отметила, что 31 августа закончился срок выдвижения кандидатов и представления в теризбирком всех необходимых документов для их регистрации. Предвыборная агитация в СМИ закончится в ноль часов 9 сентября. По информации избиркома, нарушений или провокаций не зафиксировано, кампания проходит спокойно и в правовом поле.

«Надеюсь, что сами выборы также пройдут без эксцессов. Прошу всех ответственных лиц, прежде всего глав муниципалитетов, приложить к этому максимальные усилия. И, конечно, я призываю наших земляков обязательно прийти на избирательные участки, поучаствовать в выборах, а значит в судьбе своего города или поселка», - подчеркнула Марина Ковтун.