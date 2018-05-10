Сегодня губернатор Марина Ковтун проинспектировала ход капитального ремонта областного театра кукол.

«Подрядчик в своих силах уверен, работает в полном соответствии с графиком и даже немного опережает его. Объект планируют сдать в первом квартале 2019 года», – подчеркнула по итогам осмотра стройплощадки глава региона.



Переезд театра кукол в ремонтируемое для этого здание бывшего Дома офицеров - давно назревшая необходимость. Многие годы коллектив прославленного театра ютится на первом этаже областной научной библиотеки на площади всего в 750 кв. метров. Стеснённые условия не позволяют труппе широко применять современные технологические решения при поставке спектаклей. В бывшем Доме офицеров площади почти в пять раз больше. Театр кукол входил в число объектов, на реконструкцию которых закладывались федеральные средства в рамках программы к столетию Мурманска. Финансирования область так и не получила, поэтому обращается за поддержкой в федеральные ведомства. Пока же ремонт объекта ведётся своими силами, за счёт средств областного бюджета. Стоимость контракта – около 280 млн рублей.



Проектом, по которому работает подрядчик, предусмотрена перепланировка внутренних помещений с учетом современных требований по безопасности, доступности для маломобильных групп населения, проведение комплекса отделочных работ, замена кровли, всех инженерных наружных и внутренних сетей, отделка фасада, а также благоустройство территории вокруг здания театра с устройством детской площадки и специальной зоны для спектаклей под открытым небом. После проведения капитального ремонта в театре будет два зрительных зала: большой на 300 человек и малый на 60 человек.



Театр кукол – это достояние культуры края, уникальное учреждение. В нём трудились и трудятся замечательные артисты и художники, чей талант признан на международном уровне. Театр горячо любят наши дети и взрослые тоже. Поэтому здесь должен появиться современный, достойный нашего города и его зрителей, кукольный театр, заявила Марина Ковтун.



Также губернатор Марина Ковтун сообщила, что Распоряжением Президента РФ от 4 мая 2018 года заведующий художественно-постановочной частью театра Владимир Пьянков удостоен Почетной грамоты Президента Российской Федерации. Глава региона передала Владимиру Пьянкову и всей труппе театра сердечные свои поздравления с высокой государственной наградой.