Губернатор Марина Ковтун проконтролировала ход капитального ремонта Междуреченского сельского Дома культуры

Здание 1967 года постройки находилось в аварийном состоянии, в связи с чем работа учреждения культуры в нём была прекращена. Сегодня на объекте завершаются электромонтажные и отделочные работы, подходит к концу устройство системы вентиляции и теплоизоляции фасада. В концертном зале закончены работы по устройству чернового пола, в партере установлены фундаменты, смонтированы металлоконструкции стен, балок, тамбура. Строители работают над устройством теплового пункта и облицовкой фасада. Техническая готовность выполненных работ по концертному залу составляет 70%, по наружной отделке и второму этажу – 95%. Общая техническая готовность основного здания без одноэтажной пристройки – 80%. Срок сдачи по контракту – 31 июля.

Глава региона подчеркнула, что открытие ДК станет хорошим подарком междуреченцам и жителям соседних поселков – местные клубы уже готовят новую концертную программу на предстоящий творческий сезон.

Марина Ковтун также заметила, что, несмотря на проблемы с первым подрядчиком, взявшимся за проект и не завершившим его, в координации региональным и местным властям удалось не только продолжить ремонт, но и снизить его стоимость.