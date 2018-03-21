Сегодня губернатор Марина Ковтун проконтролировала ход развёртывания сети фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях Кольского района. Как подчеркнула Марина Ковтун, комментируя акцент рабочей поездки в Ура-Губу и Минькино, доступность медицинской помощи – вопрос жизненно важный и нередко болезненный для малых поселений. Его важность подчёркивал и Президент в Послании Федеральному Собранию.

«Сеть фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках мы формируем уже не первый год. Процесс не такой быстрый, как хотелось бы, но он идёт. В Ура-Губе ФАП уже работает. В Минькино в апреле начнётся монтаж оборудования, к 1 июля ФАП будет готов. Администрация Кольского района взяла на себя обязательства благоустроить территорию ФАПа. Нужна подъездная дорога, нужна парковка, нужен мостик через ручей. Работы уже начаты, надеюсь, они будут выполнены в срок», – отметила Марина Ковтун.

Также в рамках рабочей поездки глава региона познакомилась с образовательными учреждениями поселков, оценила созданные в них возможности для занятий физической культурой и спортом.

«Сделано очень много за последние годы, но будет делаться еще больше», – сказала Марина Ковтун по итогам поездки.