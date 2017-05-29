Губернатор Марина Ковтун проконтролировала работу регионального ситуационного центра проведения ЕГЭ и регионального центра обработки информации

Сегодня, в день начала основного периода проведения единого государственного экзамена, губернатор Мурманской области Марина Ковтун проконтролировала работу регионального ситуационного центра проведения ЕГЭ и регионального центра обработки информации.

Центр обработки информации осуществляет информационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации (ГИА) Его сотрудники ведут региональную базу данных, обеспечивают тиражирование и обработку экзаменационных материалов, выдачу материалов со склада Управления специальной связи по Мурманской области, обеспечивают работу предметных и конфликтной комиссий Мурманской области.

Ситуационно-информационный центр Министерства образования и науки Мурманской области был создан в 2016 году на базе областного центра дополнительного образования детей «Лапландия». В этом году он полностью переоснащен и функционирует уже на базе Института развития образования. Центр работал на досрочном периоде проведения ЕГЭ и получил высокую оценку Рособрнадзора.

В ситуационный центр транслируются записи с камер видеонаблюдения на пунктах проведения экзамена по всей области. В качестве онлайн наблюдателей привлечены 250 студентов Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Перед тем как стать наблюдателями, ребята прошли специальное обучение. Их главная задача – не допустить нарушений. Ситуационный центр будет работать на протяжении основного периода проведения экзаменов.

Как подчеркнула Марина Ковтун, открытие центра позволило сделать процедуру проведения ЕГЭ еще более прозрачной и доступной, бесконфликтно разобрать в случае необходимости спорные ситуации.

«Сегодня начинается основной этап ЕГЭ, который продлится до 1 июля. По всей области экзамены сдают более трёх тысяч выпускников. Региональный ситуационный центр позволяет вести наблюдение за сдачей ЕГЭ, обеспечивает единые и равные условия для всех сдающих экзамены, чтобы результаты ЕГЭ не подвергались никакому сомнению. У нас в Заполярье с этим всегда порядок. Надеюсь, что ребята и в этом году успешно сдадут единый государственный экзамен. Все условия для этого созданы, готовность полная. Конечно, ребята волнуются, переживают и их родители. Но организация экзаменов – на очень высоком уровне, и ребята защищены от неприятностей», – подчеркнула Марина Ковтун по итогам знакомства с работой центров.

Напомним, сегодня выпускники сдают экзамены по выбору: информатику и ИКТ (580 выпускников), географию (124 выпускника).

В 2017 году на участие в ЕГЭ в основной период зарегистрировано 3053 выпускника текущего года, а также 284 выпускника прошлых лет, 96 студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году в Мурманской области будет задействовано 29 пунктов проведения экзамена.

На всех пунктах предусмотрено использование новых технологий: печать контрольных измерительных материалов в аудитории, сканирование экзаменационных материалов.