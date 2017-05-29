В Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войныМурманск без людей – прогноз футуролога Лиама Янга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.05.17 12:18

Губернатор Марина Ковтун проконтролировала работу регионального ситуационного центра проведения ЕГЭ и регионального центра обработки информации

Сегодня, в день начала основного периода проведения единого государственного экзамена, губернатор Мурманской области Марина Ковтун проконтролировала работу регионального ситуационного центра проведения ЕГЭ и регионального центра обработки информации.

Центр обработки информации осуществляет информационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации (ГИА) Его сотрудники ведут региональную базу данных, обеспечивают тиражирование и обработку экзаменационных материалов, выдачу материалов со склада Управления специальной связи по Мурманской области, обеспечивают работу предметных и конфликтной комиссий Мурманской области.

Ситуационно-информационный центр Министерства образования и науки Мурманской области был создан в 2016 году на базе областного центра дополнительного образования детей «Лапландия». В этом году он полностью переоснащен и функционирует уже на базе Института развития образования. Центр работал на досрочном периоде проведения ЕГЭ и получил высокую оценку Рособрнадзора.

В ситуационный центр транслируются записи с камер видеонаблюдения на пунктах проведения экзамена по всей области. В качестве онлайн наблюдателей привлечены 250 студентов Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Перед тем как стать наблюдателями, ребята прошли специальное обучение. Их главная задача – не допустить нарушений. Ситуационный центр будет работать на протяжении основного периода проведения экзаменов.

Как подчеркнула Марина Ковтун, открытие центра позволило сделать процедуру проведения ЕГЭ еще более прозрачной и доступной, бесконфликтно разобрать в случае необходимости спорные ситуации.

 «Сегодня начинается основной этап ЕГЭ, который продлится до 1 июля. По всей области экзамены сдают более трёх тысяч выпускников. Региональный ситуационный центр позволяет вести наблюдение за сдачей ЕГЭ, обеспечивает единые и равные условия для всех сдающих экзамены, чтобы результаты ЕГЭ не подвергались никакому сомнению. У нас в Заполярье с этим всегда порядок. Надеюсь, что ребята и в этом году успешно сдадут единый государственный экзамен. Все условия для этого созданы, готовность полная. Конечно, ребята волнуются, переживают и их родители. Но организация экзаменов – на очень высоком уровне, и ребята защищены от неприятностей», – подчеркнула Марина Ковтун по итогам знакомства с работой центров.

Напомним, сегодня выпускники сдают экзамены по выбору: информатику и ИКТ (580 выпускников), географию (124 выпускника).

В 2017 году на участие в ЕГЭ в основной период зарегистрировано 3053 выпускника текущего года, а также 284 выпускника прошлых лет, 96 студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году в Мурманской области будет задействовано 29 пунктов проведения экзамена.

На всех пунктах предусмотрено использование новых технологий: печать контрольных измерительных материалов в аудитории, сканирование экзаменационных материалов.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 195 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:40«Урок на всю жизнь». Документальный фильм (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 30 копеек, доллара – почти на 5 копеекНефть дешевеет – рубль слабеет-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублейВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференция-PRO ЖКХВ Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% - Владимир ГубинскийТарифная закавыка и протекающая крыша-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения