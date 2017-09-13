Губернатор Марина Ковтун провела координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела очередное координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

О взаимодействии правоохранительных органов по выявлению и профилактике этнической преступности доложил первый заместитель начальника УФСБ России по Мурманской области Сергей Музыка: слаженная работа заинтересованных ведомств позволила повысить уровень выявления и профилактики таких преступлений.

О работе по выявлению и пресечению насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, рассказал руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Фёдор Блюдёнов. Так, за 6 месяцев 2017 года в следственном управлении зарегистрировано 63 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 229 – в отношении них. Анализ свидетельствует, что самой частой причиной преступлений в отношении детей по-прежнему остается ненадлежащее исполнение родителями и их представителями своих обязанностей, жестокое обращение с детьми.

«Профилактикой преступлений против детей, безусловно, должны заниматься не только правоохранительные органы. Это задача всего общества, в том числе органов власти, социальных институтов, которые занимаются поддержкой семьи и ребёнка в трудной жизненной ситуации», – отметила Марина Ковтун.

Губернатор напомнила, что на прошлой неделе в Мурманской области прошёл всероссийский форум «Вместе – ради детей!», где обобщался наиболее передовой опыт регионов в сфере профилактики правонарушений против несовершеннолетних, в том числе детской безнадзорности. Как подчеркнула глава региона, Мурманская область стала площадкой для проведения форума потому, что накопленный нашими специалистами опыт достоин применения и в других субъектах федерации. Марина Ковтун особо отметила работу центров помощи детям в трудной жизненной ситуации – они действительно помогают детям и подросткам пережить семейные бури, не озлобиться, не встать на преступную тропу.

Также на совещании был рассмотрен вопрос об организации работы межведомственных мобильных групп по контролю за соблюдением административно-правовых режимов, действующих на приграничной территории Мурманской области.