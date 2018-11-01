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Мурманская область. Арктика01.11.18 11:14

Губернатор Марина Ковтун провела личный приём граждан

По поручению Президента Российской Федерации губернатор Марина Ковтун провела личный прием граждан.

В результате обращения многодетной мамы из Мурманска Татьяны Фтемовой глава региона поручила включить в расчет ежемесячной коммунальной выплаты многодетным семьям Мурманской области плату за новую коммунальную услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами». Как отметил министр социального развития региона Сергей Мякишев, соответствующие изменения в законодательство будут оперативно подготовлены и вынесены на ближайшее заседание Мурманской областной Думы. Дополнительные расходы бюджета на эти цели в 2019 году составят почти шесть миллионов рублей.

Марина Ковтун подчеркнула, что при увеличении совокупного платежа за коммунальные услуги особенно важно защитить интересы многодетных семей.

Кировчанки Яна Степанькова и Дина Афанасьева обратились к губернатору с просьбой предоставить помещение для пункта временного содержания животных. Девушки много лет занимаются волонтёрской работой и присмотром за безнадзорными животными, основали общественную организацию «Хибинский бродяга». По поручению Марины Ковтун администрация Кировска уже подготовила для приюта два отдельно стоящих здания. Помещения отдалены от жилых домов и имеют удобные подъездные пути.

Марина Ковтун поблагодарила волонтёров за активную позицию и отметила, что этот пример показывает, что общественники и власть могут работать вместе и находить решения проблемы безнадзорных животных.

Ещё одна жительница Кировска Виолетта Шабалова лично приехать на приём не смогла – ей тяжело передвигаться, она инвалид-колясочник. Её просьба – о предоставлении комфортного для инвалида жилья на первом этаже, которое будет оборудовано пандусом. Глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщил, что квартира для Виолетты Викторовны уже подобрана. Проект по реконструкции входной группы дома разрабатывается. По оценкам Юрия Кузина, в первом квартале 2019 года все работы будут завершены.

По итогам приёма граждан губернатор Марина Ковтун подчеркнула – работа с обращениями граждан для правительства области и власти всех уровней повседневна.

«Считаю очень ценной оперативную реакцию на обращения граждан, тогда люди понимают, что их слышат. Зачастую мой рабочий день складывается как раз из того, какие обращения ко мне приходят. Очень благодарна людям, которые после обращения дают обратную связь: насколько быстро и качественно отреагировали муниципальные и госслужащие, как решили ту или иную проблему», – сказала Марина Ковтун.

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