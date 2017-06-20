Жизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются«Здоровые зубки» - в Полярных Зорях появится специализированная детская стоматология
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.06.17 17:18

Губернатор Марина Ковтун провела первое заседание регионального Совета по проектной деятельности

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела первое заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области.

Открывая обсуждение, Марина Ковтун отметила, что проектный подход, внедряемый в деятельность исполнительных органов государственной власти в соответствии с поставленной перед субъектами РФ задачей, позволит сократить сроки принятия решений и повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

«Текущая ситуация требует внедрения в работу самых современных управленческих подходов и технологий, которые позволят нам оперативно реагировать на вызовы и быстро меняющиеся условия. Нам нужно выстроить слаженную работу проектных команд, состоящих из представителей разных ведомств и организаций, обеспечить передачу полномочий и ответственности на нижестоящие уровни управления», – сказала Марина Ковтун.

При этом глава региона подчеркнула, что межведомственное взаимодействие не должно размывать личной ответственности за результаты, всю полноту которой должны нести назначенные руководители проектов.

На рассмотрение Совета были вынесены четыре инициативы, предварительно отобранные из числа поступивших в Проектный офис в составе регионального министерства экономического развития. По итогам заседания запущены с применением проектного подхода два пилотных проекта: создание на базе центра дополнительного образования «Лапландия» детского технопарка «Кванториум» – комплекса современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга, а также разработка мастер-плана развития Териберки и программы его реализации.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 400 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 2 серия (12+)21:30«Неуловимый Люк». Художественный фильм (16+)23:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:35«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 62 копейки, евро - почти на 46 копеекРубль укрепляется на фоне роста предложений «чёрного золота»-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июняПлановые отключения в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения