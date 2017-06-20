Губернатор Марина Ковтун провела первое заседание регионального Совета по проектной деятельности

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела первое заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области.

Открывая обсуждение, Марина Ковтун отметила, что проектный подход, внедряемый в деятельность исполнительных органов государственной власти в соответствии с поставленной перед субъектами РФ задачей, позволит сократить сроки принятия решений и повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

«Текущая ситуация требует внедрения в работу самых современных управленческих подходов и технологий, которые позволят нам оперативно реагировать на вызовы и быстро меняющиеся условия. Нам нужно выстроить слаженную работу проектных команд, состоящих из представителей разных ведомств и организаций, обеспечить передачу полномочий и ответственности на нижестоящие уровни управления», – сказала Марина Ковтун.

При этом глава региона подчеркнула, что межведомственное взаимодействие не должно размывать личной ответственности за результаты, всю полноту которой должны нести назначенные руководители проектов.

На рассмотрение Совета были вынесены четыре инициативы, предварительно отобранные из числа поступивших в Проектный офис в составе регионального министерства экономического развития. По итогам заседания запущены с применением проектного подхода два пилотных проекта: создание на базе центра дополнительного образования «Лапландия» детского технопарка «Кванториум» – комплекса современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга, а также разработка мастер-плана развития Териберки и программы его реализации.