Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Делегацию возглавил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв. Открывая встречу, Марина Ковтун подчеркнула, что северяне высоко ценят внимание, которое Совет Федерации и, в частности, комитет по обороне и безопасности уделяет сегодня Мурманской области, жизни и вопросам развития края. В принятом недавно Постановлении Совета Федерации № 156 «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области» отмечается, что регион имеет стратегическое значение для решения задач по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства в Арктике.

Глава региона отметила, что текущая геополитическая ситуация вынуждает Россию постоянно укреплять свою обороноспособность по всем направлениям. Особенно это касается Арктики, поскольку интерес к её ресурсам в мире чрезвычайно велик. В таких условиях в деле обеспечения обороны и безопасности страны не может быть второстепенных факторов. Военно-шефская работа, при всём её добровольном характере, имеет огромное значение, в первую очередь, для повышения боевого духа военнослужащих и патриотического воспитания молодёжи – будущих защитников Отечества.

«Поскольку наш регион является «домом» Северного флота, у нас традиционно налажено тесное взаимодействие власти, общества и военных структур, которое успешно развивается по множеству направлений. При необходимости мы готовы поделиться этим опытом с другими регионами и федеральным центром. В то же время мы с большим вниманием отнесёмся к любым законодательным инициативам в этой сфере», – подчеркнула Марина Ковтун.

Юрий Воробьев напомнил, что традиции шефской работы над подразделениями Вооружённых Сил во многом рождены на Кольской земле, в 90-е годы они стали примером слаженного взаимодействия армии и народа.

«Сегодня на примере Северного флота мы хотим рассмотреть дальнейшие перспективы развития этого очень важного направления деятельности. Считаем, что на федеральном уровне необходимо принять ряд существенных решений для улучшения шефской работы», – сообщил Юрий Воробьёв.

Для обсуждения этих вопросов сегодня в Гаджиево пройдёт выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Состояние и проблемы нормативного правового регулирования военно-шефской работы в Вооруженных Силах Российской Федерации: региональный аспект».