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Мурманская область. Арктика13.06.18 13:28

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с делегацией председателя губернского собрания Финнмарка Рагнхильд Вассвик

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с делегацией председателя губернского собрания Финнмарка госпожой Рагнхильд Вассвик. Приветствуя норвежскую делегацию, глава региона напомнила о нескольких юбилейных датах, отмечаемых в этом году: 80-летие Мурманской области, 25-летие Баренцева сотрудничества и 30-летие со дня заключения первого официального договора об установлении дружественных связей между нашим регионом и Финнмарком. Губернатор отметила, что всё это – вехи нашей общей истории, шаги на пути превращения Арктики в территорию мира, доверия и стабильности.

«Ваш нынешний визит мы рассматриваем как ещё одно яркое проявление добрососедских отношений между нашими регионами», – подчеркнула Марина Ковтун.

Рагнхильд Вассвик поздравила всех россиян с отмечавшимся накануне Днём России, а жителей Заполярья – с 80-летним юбилеем региона, высоко оценив активную роль Мурманской области в развитии сотрудничества с различными странами и особо отметив работу в Баренц-регионе.

«Баренцево сотрудничество было эффективным на протяжении многих лет, и я надеюсь, продолжит оставаться таким же эффективным в период председательства Финнмарка в этом году. Для меня очень важно подчеркнуть, что наше сотрудничество продолжает развиваться, и такие визиты по-прежнему являются доказательством этого развития», – сказала Рагнхильд Вассвик.

Основными темами дальнейшей беседы стали общая оценка двустороннего взаимодействия, а также вопросы сотрудничества в сфере развития транспортной системы и дорожного хозяйства.

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