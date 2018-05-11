Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с делегацией Председателя Правительства губернии Тромс господина Вилли Эрнебакка, впервые посетившего Мурманскую область в этой должности.



«Наши регионы связывают долгие отношения – это эффективное, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах, особенно в области здравоохранения, культуры, которое Вы лично длительное время курировали. В этой связи мы не начинаем с Вами новый диалог, мы просто продолжаем старый», – подчеркнула в приветственном слове Марина Ковтун.



Глава региона отметила позитивную динамику в развитии отношений Мурманской области и губернии Тромс. Так, в марте нынешнего года на полях ежегодной международной конференции «Рыболовство в Арктике» прошли продуктивные переговоры со статс-секретарем министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии господином Роем Ангельвиком. Тогда же в Мурманске состоялось подписание Плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 гг. Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия охватывает подписанная Декларация о приоритетах сотрудничества между Мурманской областью и губернией Тромс на период 2017-2019 гг.



«Губерния Тромс занимает лидирующее место в перечне наших зарубежных контактов и сохраняет за собой статус стратегического партнера, отношения с которым носят равноправный, взаимовыгодный и многоплановый характер, – сказала Марина Ковтун. – Я уверена, что в самое ближайшее время нам удастся сохранить сложившийся темп работы и найти возможности для его наращивания».



В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Мурманской области и губернии Тромс, в том числе в сферах образования и культуры.



Завтра делегация Председателя Правительства губернии Тромс господина Вилли Эрнебакка примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 10-летию проекта «Российско-норвежская школа», которые состоятся на базе мурманской гимназии №1.