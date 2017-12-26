Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Александром Курдюмовым

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, партийным куратором Мурманской области от ЛДПР Александром Курдюмовым.

Депутат поделился с главой региона впечатлениями от встречи с активом партии и проведённого приема граждан, обозначил вопросы, с которыми жители региона пришли на личный прием. Львиная доля из них касалась расселения аварийного жилья в Мурманске.

«Вашу партию и власти региона объединяет стремление создать достойные условия для жизни в области», – подчеркнула Марина Ковтун, добавив, что Мурманская область в этом году завершила семилетнюю программу расселения северян из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Но завершение этой программы, конечно, не решило проблему полностью. В регионе принято решение о продолжении программы пока за счёт средств областного и местного бюджетов. Своими силами регион в ближайшие три года планирует расселить еще более 1300 граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2014 года.