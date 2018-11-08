Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Повод приезда главного судебного пристава Российской Федерации в Мурманскую область приятный и торжественный – вручение Знамени региональному Управлению службы судебных приставов.

«Для ваших мурманских коллег это большое событие. Региональное Управление службы работает профессионально и эффективно. В свою очередь мы поддерживаем с Управлением конструктивное взаимодействие по всем вопросам», – сказала Марина Ковтун.

Дмитрий Аристов также подчеркнул значимость взаимодействия службы с региональными властями и отметил возросшую эффективность работы регионального Управления под началом нового руководителя.