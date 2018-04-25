Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с финской делегацией, возглавляемой Генеральным консулом Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. Анне Ламмила напомнила, что прошлая встреча состоялась в минувшем году в связи с открытием нового здания Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии. Марина Ковтун подтвердила, что это событие стало еще одним свидетельством глубокой заинтересованности в развитии и укреплении двусторонних контактов.



Нынешний визит финской делегации связан с проведением в Мурманске Дней Финляндии, в ходе которых особое внимание уделено защите окружающей среды и бизнес-сотрудничеству. Мероприятия, стартовавшие вчера, вызвали ожидаемый интерес у профильных специалистов как Мурманской области, так и финских регионов. Марина Ковтун выразила уверенность, что Дни Финляндии принесут ощутимую практическую пользу всем без исключения их участникам.



Анне Ламмила сообщила, что накануне приняла участие в семинаре «Арктическое сотрудничество – окружающая среда и устойчивое развитие» и подчеркнула, что подобный обмен опытом необходим специалистам обеих стран.



«Кроме того, на этой неделе Мурманск принимает у себя «Птицу Баренц» – ежегодный культурный фестиваль, который очень полюбился жителям и гостям нашей области. От своего имени и от лица всех жителей региона хотела бы еще раз выразить благодарность Вам и Вашим скандинавским коллегам за организацию этого праздника культуры», – отметила Марина Ковтун.



В свою очередь Анне Ламмила поздравила северян с приближающимся 80-летием Мурманской области.



В ходе встречи участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере горной промышленности.