Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с Генеральным консулом Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карелом Кюнлом. Открывая встречу, глава региона подчеркнула, что Мурманская область постоянно развивает международное сотрудничество – это обусловлено как приграничным расположением, так и большим вниманием к Арктике со стороны мирового сообщества. Марина Ковтун напомнила, что регион полностью входит в Арктическую зону Российской Федерации.

«География наших двусторонних связей постоянно расширяется. За последнее время мы провели ряд продуктивных встреч с коллегами из Канады, Японии, Китая, Дании, Голландии и традиционными партнерами Мурманской области – представителями Финляндии и Норвегии. Отрадно, что список стран, с которыми мы поддерживаем контакты, постоянно растет», – отметила Марина Ковтун.

Карел Кюнл подчеркнул, что развитие Арктики является стратегическим для всей Европы, и Чешская Республика заинтересована в расширении торгово-экономических связей с Мурманской областью.

«Мы изучили, какую важную роль играет ваш регион на арктическом побережье России. Наших специалистов интересует расширение торговых связей с Мурманской областью, взаимодействие с горнодобывающими предприятиями, вопросы утилизации коммунальных бытовых отходов», – сообщил Карел Кюнл.

Сегодня с деловом центре «Арктика» для специалистов состоится презентация машиностроительного потенциала Чешской Республики.