Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главным судебным приставом Мурманской области Александром Малюшкиным

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с руководителем регионального Управления Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Мурманской области Александром Малюшкиным.

Глава региона подчеркнула, что правительство Мурманской области придаёт деятельности Управления и сотрудничеству с ним большое значение.

«Так, в настоящее время органами исполнительной власти Мурманской области совместно с Управлением проводится работа по организации обмена исполнительными документами в электронной форме между мировыми судьями и судебными исполнителями. Переход на электронный обмен позволит оптимизировать расходы областного бюджета на почтовые услуги, а также исключить получение приставами недействительных исполнительных документов», – отметила Марина Ковтун.

Кроме того, как сообщила Марина Ковтун, в первой половине 2019 года будет завершён ремонт новых помещений судебных участков Первомайского судебного района Мурманска. В том числе планом ремонта предусмотрено создание надлежащих условий для работы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Губернатор поздравила Александра Малюшкина и его коллег с наступающим профессиональным праздником – Днём судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

«Благодаря вам торжествует справедливость, пополняется казна, Закон обретает конкретную физическую силу. Спасибо вам, и дальнейших вам успехов», – сказала Марина Ковтун.

Александр Малюшкин рассказал об основных результатах деятельности Управления, подчеркнув стабильность в Мурманской области ситуации с исполнением судебных решений.

В ноябре состоится торжественная церемония вручения региональному управлению знамени с участием главного судебного пристава Российской Федерации.