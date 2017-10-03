Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой Североморска Владимиром Евменьковым

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун и главы Североморска Владимира Евменькова. Стороны обсудили ближайшие планы нового главы города.

«Владимир Васильевич, я детально познакомилась с вашей программой, которую Вы представляли конкурсной комиссии. Как из неё следует, вы абсолютно верно выделили приоритет – это повышение качества управления жилищно-коммунальным хозяйством, вопросы благоустройства, содержания городского хозяйства. Кроме того, вы обозначали необходимость уделять больше внимания предпринимательскому сообществу муниципалитета – что я тоже приветствую», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона также рекомендовала градоначальнику активно включиться в работу Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», использовать опыт коллег из органов местного самоуправления и их лучшие муниципальные практики.