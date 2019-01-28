Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с Послом Республики Корея в России У Юн Гыном

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации господином У Юн Гыном. Приветствуя гостей, глава региона подчеркнула, что Мурманская область готова развивать партнерские отношения и связи с Республикой Корея.

«Мы понимаем, что во взаимоотношениях Мурманской области и Кореи есть большой нераскрытый потенциал, учитывая ваш интерес к развитию портов в Арктике, проектам по СПГ, проектам в сфере энергетики и экологии», – отметила Марина Ковтун.

Основной темой деловой встречи стали перспективные направления сотрудничества, в том числе в рамках реализации «Концепции девяти мостов». Стороны обсудили возможные точки соприкосновения в вопросах развития Северного морского пути, судостроения, логистики, взаимодействие в сфере культуры и туризма.

Как отметил господин У Юн Гын, его личное посещение Кольского края свидетельствует о большой заинтересованности в дальнейшем развитии отношений.