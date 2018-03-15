Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Мурманской области Асламбеком Асаевым. Он засвидетельствовал главе региона свои полномочия в организации работы по налаживанию культурно-экономических связей между Чеченской Республикой и Мурманской областью.

Представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей Чеченской Республики с северным регионом, рассказал Асламбек Асаев.

Марина Ковтун отметила, что правительство Мурманской области придаёт большое значение развитию межрегиональных связей.

«Не сомневаюсь, что появление в регионе института представителя Главы Чеченской республики послужит хорошим импульсом к налаживанию партнёрских и дружеских отношений между нашими субъектами», – сказала Марина Ковтун.